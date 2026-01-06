В зоопарке Калининграда умерла слониха Преголя

ВКонтакте

Ссылка В Калининградском зоопарке умерла слониха Преголя. Об этом во вторник, 6 января, сообщила директор учреждения Светлана Соколова. «Преголя ушла. Дополнительная информация будет лишь после вскрытия и получения результатов анализов и исследований», — подчеркнула она.

В 2025 году Преголя отметила 55-летний юбилей. О том, как это происходило — в фоторепортаже «Клопс».

