В зоопарке Калининграда умерла слониха Преголя

В зоопарке Калининграда умерла слониха Преголя - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградском зоопарке умерла слониха Преголя. Об этом во вторник, 6 января, сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

«Преголя ушла. Дополнительная информация будет лишь после вскрытия и получения результатов анализов и исследований», — подчеркнула она.

В 2025 году Преголя отметила 55-летний юбилей. О том, как это происходило — в фоторепортаже «Клопс».

А на 54-й день рождения Преголи «Клопс» посвятил ей песню. 

Специалисты Калининградского зоопарка не могли поставить точный диагноз слонихе Преголе, так как в России запрещён наркоз для столь крупных животных.

