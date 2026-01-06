В Нижнем Новгороде привлекли к ответственности мать зацепера

ВКонтакте

В Нижнем Новгороде мать подростка, зацепившегося за трамвай и распылившего перцовый баллончик в лицо водителю, привлекли к ответственности. Об этом во вторник, 6 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Вечером 5 января трое подростков — двое 12-ти и один 17-ти лет — зацепились за новогодний трамвай. При задержании один из 12-летних правонарушителей брызнул в лицо водителю трамвая из перцового баллончика. С ожогами глаз мужчину доставили в больницу.

Подростка передали сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних. «В отношении матери 12-летнего нарушителя составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — отмечается в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников инцидента.