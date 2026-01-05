Туристку из Белоруссии, которую унесло в Баренцево море, до сих пор не нашли (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Туристка из Белоруссии, которую унесло в Баренцево море 1 января, до сих пор не найдена. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает Следственный комитет.

Фигурантом уголовного дела стал местный индивидуальный предприниматель, который оказывал услуги по купанию в специализированных гидротермокостюмах в холодной воде в реке Тулома. В результате 57-летнюю жительницу Белоруссии унесло течением в открыто море. Место её нахождения в настоящее время не установлено.

«В рамках расследования уголовного дела у фигуранта изъяты специализированные гидротермокостюмы, осмотром которых установлено, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует», — говорится в сообщении.