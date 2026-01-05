Калининградцы прикурили сигарету от Вечного огня на мемориале 1 200 гвардейцам и украли корзину цветов (видео)

ВКонтакте

В Калининграде задержаны подозреваемые в осквернении мемориала 1 200 гвардейцам. Об этом в понедельник, 5 января, сообщают региональные УМВД России и Следственный комитет.

Инцидент произошёл вечером 3 января. 25-летний житель Калининграда с 20-летней женщиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурили сигарету от Вечного огня, а затем украли корзину с цветами.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц). Личности подозреваемых установлены с помощью камер «Безопасного города». Злоумышленники задержаны по горячим следам и доставлены в полицию.

«Преступление, в совершении которого подозреваются фигуранты, наказывается, в том числе, лишением свободы на срок до пяти лет», — отметили в региональном Следственном комитете.