12:16

В Калининградской области с начала года поймали 24 пьяных водителя (видео)

  1. Происшествия
Автор:

В Калининградской области с 1 по 4 января сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 488 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в в результате двух ДТП погибли два человека, ранен один. Кроме того, 24 водителяпривлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования. 

«В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

В числе других инцидентов:

  • нарушение правил пешеходами – 14; 
  • нарушение правил проезда пешеходного перехода – 11; 
  • за нарушение правил перевозки детей – 17; 
  • за нарушение правил пользования мобильным телефоном – 5; 
  • выезд на встречную полосу движения – 7; 
  • проезд на запрещающий сигнал светофора, не остановка перед стоп-линией – 30.

Под Калининградом водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в дерево.

1 985
ПДД
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать