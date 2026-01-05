В Калининградской области с начала года поймали 24 пьяных водителя (видео)

ВКонтакте

В Калининградской области с 1 по 4 января сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 488 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в в результате двух ДТП погибли два человека, ранен один. Кроме того, 24 водителяпривлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования.

«В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

В числе других инцидентов: