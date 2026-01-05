В Калининградской области с начала года поймали 24 пьяных водителя (видео)

В Калининградской области с 1 по 4 января сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 488 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в в результате двух ДТП погибли два человека, ранен один. Кроме того, 24 водителяпривлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования.
«В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.
В числе других инцидентов:
- нарушение правил пешеходами – 14;
- нарушение правил проезда пешеходного перехода – 11;
- за нарушение правил перевозки детей – 17;
- за нарушение правил пользования мобильным телефоном – 5;
- выезд на встречную полосу движения – 7;
- проезд на запрещающий сигнал светофора, не остановка перед стоп-линией – 30.
Под Калининградом водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в дерево.