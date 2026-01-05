В Калининграде на перекрёстке в Балтрайоне провалилась дорога, троллейбусы и автобусы не могут проехать

ВКонтакте

В Калининграде на перекрёстке улиц Судостроительной, Батальной и Инженерной просел грунт. Из-за этого не могут проехать троллейбусы и автобусы. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

«В связи с просадкой грунта на пересечении ул. Судостроительная, и ул. Батальная, ул. Инженерная движение троллейбусов маршрута №1 к конечной станции «ул. У. Громовой» заблокировано. Троллейбусы временно следуют до Южного Вокзала. Исключено движение по ул. Киевской, ул. Батальной и ул. У. Громовой», — говорится в сообщении.

Автобусы маршрутов №5,8,37 временно следуют по ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Автомобильной и далее по действующим схемам движения. Исключено движение по участку ул. Батальной. Автобусы маршрутов №30, 39 временно следуют по ул. Киевской, ул. Инженерной, Ул. Судостроительная, и далее по действующим схемам движения.