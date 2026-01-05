Бастрыкин обратил внимание на разбитую дорогу в Калининградской области

ВКонтакте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального управления Дмитрия Канонерова доклад по уголовному делу о разбитой дороге в Черняховске. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Главе Следкома через Информационный центр поступило обращение от жителей Черняховска. Они пожаловались, что в 3-м переулке Победы дорога с 2021 года находится в отвратительном состоянии. В частности, отсутствует асфальт, из-за дождей поверхность размывает, образуются глубокие ямы. Нет ливневой канализации и тротуара.

В октябре 2023 года вступило в силу решение суда, которое обязывало власти провести ремонт дороги. Однако до сих пор ничего не сделано. «Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.

В региональном Следственном комитете по этому факту уже возбуждалось уголовное дело. Но оно было отменено заместителем прокурора Черняховска Татьяной Батуро. В СКР обжаловали это решение вплоть до до первого заместителя прокурора Калининградской области Алексея Тимошенко, но результата нет.

«В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело», — отметили в Следкоме.