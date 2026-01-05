11:06

На трассе Калининград — Зеленоградск Volkswagen на прямом участке дороги выехал на встречку и врезался в дерево

На трассе Калининград — Зеленоградск Volkswagen на прямом участке дороги выехал на встречку и врезался в дерево - Новости Калининграда | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Под Калининградом водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился в первый день нового года в 22:00 на 14 км автодороги Калининград — Зеленоградск. За рулём автомобиля был 62-летний водитель. 

«На прямом участке дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения», — отметили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован.

В Нестеровском муниципальном округе в посёлке Воскресенское водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Он погиб на месте.

