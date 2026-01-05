В Калининградской области пенсионер погиб при пожаре (фото)

ВКонтакте

В Калининградской области в Нестеровском районе на месте пожара обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент случился в воскресенье, 4 января, в посёлке Вознесенское. На ул. Пограничной в жилом доме на две семьи выгорела комната на площади 24 квадратных метра.

Сотрудники МЧС потушили пожар и эвакуировали из горящего здания два газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва. К ликвидации возгорания привлекались 10 человек личного состава и два спецавтомобиля.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины. Как сообщили в региональном Следственном комитете, личность погибшего установлена. Им оказался 76-летний местный житель.

Правоохранители не обнаружили на теле погибшего признаков насильственного характера смерти. По предварительным данным, причиной возгорания явилась неосторожность мужчины при курении.

«Для установления точной причины смерти, причины возгорания и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В рамках проверки следователями выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении Следкома.