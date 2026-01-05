10:06

В Калининградской области за неделю сгорели и утонули три человека

Фото: ГУ МЧС по Калининградской области

В Калининградской области за прошедшую неделю в результате пожаров и происшествий на воде погибли три человека. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает ГУ МЧС по Калининградской области. 

Всего за неделю произошло 36 пожаров, в том числе, за последние сутки случилось два возгорания. Как отметили в ведомстве, удалось спасти одного потерпевшего. 

«Два человека, к сожалению, погибли, — отметили в МЧС. — На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. Один человек  погиб». 

В Калининградской области из-за аварии на твёрдотопливном котле погиб мужчина.

