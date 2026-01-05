Можно ли при помощи ИИ подделать фото аварии и обмануть страховщиков — ответ главы РСА

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Попытки обмануть страховую компанию при помощи нейросетей и искусственно созданных фотографий ДТП не сработают — систему защиты уже предусмотрели. Об этом «Клопс» заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Мы специально сделали так, чтобы исключить подобную возможность. Фотографии для оформления европротокола делаются не вручную и не загружаются из галереи. Съёмка происходит прямо в приложении на «Госуслугах», где встроен наш модуль РСА. На снимки автоматически накладываются геометки, фиксируется дата и время, а сама фотография — неизменяемая. То есть вставить заранее подготовленное или отредактированное изображение нельзя», — объяснил он.

Уфимцев подчеркнул, что на сегодня ни одного случая взлома этой системы или успешной фальсификации аварии с применением ИИ зафиксировано не было.

Он также отметил, что количество пользователей цифрового европротокола стабильно растёт: «Если летом у нас было около 900–1 000 страховых случаев с фотофиксацией в сутки, то сейчас ежедневно фиксируется 1 200 и более. Мы перешагнули отметку 30 тысяч фотофиксаций в месяц. Это говорит о доверии к системе».

Популярность сервиса объясняется и тем, что с фотофиксацией можно урегулировать ущерб до 400 тысяч рублей — в отличие от обычного европротокола. И даже если автовладелец не заполнил электронное извещение, сама фиксация ДТП в приложении уже даёт возможность оформить выплату.