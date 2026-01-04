Под Калининградом четырёхлетний мальчик провалился в прорубь и едва не утонул в пруду (обновлено)

Под Калининградом накануне Нового года едва не погиб четырёхлетний мальчик. Об этом «Клопс» сообщили источники.
Несчастный случай произошёл 31 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Около 12:30 в Большом Исаково мальчик гулял недалеко от дома со старшим братом. В какой-то момент дети вышли к пруду, который находится на соседней улице, и младший ребёнок оказался в воде.
Брат прибежал домой и позвал на помощь маму с бабушкой, которые достали малыша из водоёма. Мальчик нахлебался воды, был синий, хрипел, у него начались судороги и закатывались глаза.
С диагнозом несмертельное утопление ребёнка срочно доставили в детскую областную больницу. Информация о состоянии ребёнка уточняется.
Обновлено 4 января в 15:00
Стало известно, что состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.
