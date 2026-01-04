Был в кепке, куртке и трусах: в Калининграде мужчина получил тяжёлые травмы, выпав из окна квартиры

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде пенсионер выпал из окна квартиры на четвёртом этаже и получил тяжёлые травмы. Об этом «Клопс» сообщили источники.

Несчастный случай произошёл 3 января около 09:00 на ул. Богдана Хмельницкого. 84-летний мужчина живёт на четвёртом этаже девятиэтажки. Утром сосед пенсионера услышал звон бьющегося стекла и вышел на улицу. Там он обнаружил соседа, лежащим под окнами дома. Пожилой человек получил тяжёлые травмы, но выжил. Ему вызвали скорую помощь. Пострадавший был в сознании, но не мог объяснить почему он выпал из окна. Со слов родственников в последние дни дедушка вёл бессвязные речи, говорил о каких-то несуществующих вещах.

Пожилого калининградца привезли в областную клиническую больницу в кепке, куртке и трусах. Он был в состоянии травматического шока, с черепно-мозговой травмой, а также множественными переломами костей и ушибами.