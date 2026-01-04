В теракте в Херсонской области погибли 29 человек, пострадали не менее 60 — Следком

ВКонтакте

Террористический акт в Херсонской области, когда украинские беспилотники атаковали в новогоднюю ночь кафе и гостиницу, привёл к гибели 29 человек. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжёлом состоянии», — подчеркнула она, комментируя ход расследования уголовного дела.

Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом назначены и проводятся генетические экспертизы. К настоящему времени следователям уже удалось установить личности 12 погибших, говорится в сообщении.