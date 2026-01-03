В Мурманской области 57-летнюю туристку из Белоруссии унесло в Баренцево море

ВКонтакте

В Мурманской области во время сплава по реке в гидрокостюмах в открытое море унесло гражданку Белоруссии. Женщину не могут найти вторые сутки. Об этом в субботу, 3 января, сообщает «Ньюс.ру».

Инцидент случился вечером 1 января в акватории реки Тулома в Мурманской области. Женщина 1968 года рождения пропала во время группового айс-флоатинга — купания в утепленных плавучих гидрокостюмах.

По данным местных СМИ, потерпевшая находилась в воде с инструктором, но без надёжной страховки. Женщину подхватило сильным течением и понесло в Баренцево море. В настоящее время в Мурманской области стоят морозы до -30 °С.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведутся поисковые работы, но они пока не увенчались успехом.