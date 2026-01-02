В Ленинградской области аэролодка врезалась в наплавной мост, погибли три человека (видео)

ВКонтакте

В Ленинградской области аэролодка столкнулась с наплавным мостом. В результате происшествия три человека погибли. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 2 января, на Новоладожском канале. Водитель частной лодки, в которой помимо него находилось ещё четыре пассажира, не справился с управлением и врезался в мост. Судно перевернулось, три человека погибли на месте, один пострадал и был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. ️Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, говорится в сообщении.