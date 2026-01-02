Калининградский СОБР «Викинг» в 2025 году задержал более 260 преступников (видео)

ВКонтакте

Бойцы калининградского СОБР «Викинг» в 2025 году задержали 263 подозреваемых в совершении преступлений. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Спецназ обеспечивал силовую поддержку следственных, оперативных и иных процессуальных действий сотрудников территориальных УМВД, УФСБ, Следственного комитета. В числе задержанных — разбойник, напавший на склад, подозреваемый в похищении человека, лица, причастные к убийствам девять и 26 лет назад, а также обвиняемый в применении силы к правоохранителям.

Всего сотрудники СОБР «Викинг» провели 470 специальных мероприятий. Задержаны 295 человек, допустивших административные правонарушения.

Из незаконного оборота изъято 34 единицы оружия, 1 430 единиц боеприпасов, более 16 кг наркотиков. Водолазы спецназа дважды оказывали помощь полиции в обнаружении на дне водоёмов тел погибших.