В Калининградской области из-за неисправности котла отопления погиб пенсионер (фото)

В Калининградской области из-за аварии на твёрдотопливном котле погиб мужчина. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент случился в посёлке Зелёное Полесского района в пятницу, 2 января. В правоохранительные органы потупило сообщение, что в частном жилом доме на ул. Совхозной произошла разгерметизация твёрдотопливного котла. В результате 73-летний хозяин жилища погиб.

По данным регионального МЧС, из-за аварии возгорания не было. Разрушений конструкций дома нет, выбито окно.

По факту происшествия Следственным комитетом организована процессуальная проверка. В настоящее время следователь производит осмотр места происшествия. Сведений о других пострадавших в результате инцидента не имеется.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего будут назначены необходимые судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую и техническую. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.