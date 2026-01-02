Число жертв удара украинских дронов по кафе в Херсонской области достигло 28

ВКонтакте

Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области достигло 28. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Крыма.

«К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в Джанкойскую центральную районную больницу, не удалось», — говорится в публикации.

Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По данным Следственного комитета, в больницы доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.

Как подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, 2 и 3 января в регионе объявлены днями траура.