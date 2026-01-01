«Сгорели заживо под бой курантов»: в новогоднюю ночь украинские дроны атаковали кафе в Херсонской области, 24 человека погибли

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Херсонской области в результате атаки украинских беспилотников по кафе и гостинице погибли как минимум 24 человека. Всего пострадало 50 человек. Об этом в четверг, 1 января, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Сегодня ночью противник нанёс целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются… Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок», — заявил Сальдо.

Херсонский губернатор поставил нападение дронов в один ряд с трагедией в Доме профосоюзов в Одессе в 2014 году, где из-за действий националистов заживо были сожжены люди.

«Один из беспилотников был с зажигательной смесью, — подчеркнул Владимир Сальдо. — Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей. Вот так выглядит «мир», к которому, по словам Зеленского, он стремится. Особый цинизм в том, что удар был нанесён после работы разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших».

По факту гибели мирных людей в Херсонской области возбуждено уголовное дело о террористическом акте. «Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.