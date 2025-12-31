Новый год — без света, отопления и воды: в посёлке под Калининградом сгорела электроподстанция (обновлено)

В посёлке Лесное Гурьевского района сгорела электроподстанция. В результате жители в Новый год остались без света, отопления и воды. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
По их словам, инцидент произошёл вечером в среду, 31 декабря. От аварийной подстанции получает электроэнергию половина домов в посёлке.
«У нас остановились котлы отопления, которые работают от электричества, и водяные насосы. Знающие люди говорят, что аварии такого масштаба могут устраняться до трёх-четырёх дней. Мы обратились в аварийную службу, но официально нам никто ничего не говорит», — отметил собеседник «Клопс».
Он подчеркнул, что жители опасаются: как бы им не пришлось сидеть в темноте и холоде все новогодние праздники.
Обновлено 1 января в 01:27
«Клопс» обратился в компанию «Россети Янтарь» с просьбой прокомментировать ситуацию.
«Энергетики полностью восстановили электроснабжение поселка Лесное Гурьевского округа после технологического сбоя в работе оборудования трансформаторной подстанции. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии: 8 800 220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220)», — говорится в сообщении.
В Калининградской области сформировали 59 аварийных бригад на случай отключения света, в распоряжении которых имеется 92 спецмашины.