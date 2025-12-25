Лишённый прав калининградец снова сел пьяным за руль, за это его машину конфисковали и передали Минобороны

ВКонтакте

В Калининграде лишённый прав местный житель снова сел пьяным за руль, за это его машину конфисковали и передали Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в четверг, 25 декабря.

«Собственник автомобиля марки БМВ Х6 был лишён права управления транспортным средством на полгода за езду в состоянии алкогольного опьянения. Однако спустя три недели мужчина снова сел за руль. Когда его остановили сотрудники Госавтоиспекции, гражданин отказался от медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении.

Суд приговорил калининградца к обязательным работам (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и постановил обратить в доход государства его машину. Автомобиль был конфискован, а затем передан Министерству обороны РФ.