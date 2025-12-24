Жители Калининградской области за сутки перевели мошенникам 5,9 млн рублей

Жители Калининградской области за сутки перевели мошенникам 5 901 154 рубля. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду, 24 декабря.
Жертвами аферистов стали:
- Сын генерального директора строительной компании. Он поверил лже-представителям университета, Госуслуг и Центробанка о несанкционированном доступе к его счету и перевёл мошенникам 2 120 000 рублей.
- Пенсионерка из Калининграда. Она поверила в возможность заработка на инвестиционной платформе и перевела злоумышленникам свои накопления — 1 566 764 рублей.
- Еще одна пожилая женщина. Она поверила мошенникам, представившимся сотрудниками Ростелекома, ФСБ, Роскомнадзора и отдала свои сбережения 550 000 рублей наличными курьеру у памятника на площади Калинина в Калининграде.
- Студент 2 курса БФУ им. Канта. Он поверил, что неизвестные оформили на него кредиты и перевёл на «безопасный счёт» 150 000 рублей.
- Военнослужащий из Балтийска. Он тоже поверил в схему с «безопасным счётом» и перевёл на него 100 000 рублей.
- Сотрудница войсковой части из Балтийска. Она поверила лже-сотрудникам ФСБ и перевела на «безопасный счёт» 1 087 400 рублей.
- 22-летняя жительница Гурьевска. Девушка купилась на историю «кураторов по инвестициям» из телеграм-канала «Как заработать свой первый миллион» и лишилась 327 000 рублей, которые взяла в кредит.
Владимир Путин призвал граждан не верить мошенникам. Вопросы, касающиеся финансов и имущества, надо решать в банке, а не по телефону.