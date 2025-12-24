Калининградца осудили на 9 лет за надругательство над несовершеннолетней падчерицей

ВКонтакте

В Калининграде 35-летнего местного жителя приговорили к 9 годам колонии за надругательство над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщает региональный СКР в среду, 24 декабря.

«В июле 2021 года фигурант, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире совместно с 15-летней падчерицей, совершил в отношении неё преступление против половой неприкосновенности. О произошедшем девушка сообщила лишь в 2024 году, изначально опасаясь негативных последствий», — рассказали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершённые в отношении несовершеннолетней»). Следователям удалось собрать достаточный объём неопровержимых доказательств, полностью изобличивших мужчину в содеянном. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. После он ещё год будет ограничен в свободе. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщил «Клопс» источник, знакомый с ситуацией, в день, когда мужчина совершил преступление, его жена (мать девочки) находилась в роддоме.