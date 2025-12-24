В Калининграде безбилетник ударил водителя автобуса в ухо и убежал

ВКонтакте

В Калининграде пассажир автобуса отказался оплачивать проезд и ударил водителя в ухо. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл 22 декабря в автобусе №7 на остановке в районе ул. Согласия, 30. Мужчина решил проехать зайцем, и 64-летний водитель вышел в салон, чтобы поговорить с ним. Неожиданно пассажир нанёс удар кулаком, оба упали, а потом безбилетник шустро поднялся и выскочил в открытую дверь.

На место вызвали полицию и скорую помощь. У шофёра поверхностная травма ушной раковины.

Полицейские проводят проверку, изъяты записи с камер наблюдения. Нападавший заявил в правоохранительные органы о травме, которую, предположительно, получил во время падения в салоне.