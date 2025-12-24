В калининградской школе отменили занятия и эвакуировали учащихся

ВКонтакте

В Калининградской школе №14 отменили занятия и эвакуировали учащихся. Об этом «Клопс» рассказала мама одного из учеников, подробности сообщил источник в экстренных службах региона.

Около 9:00 в среду, 24 декабря, в родительские чаты в Телеграме и МАХ пришли сообщения от администрации учебного заведения. В них говорилось, что занятия первой и второй смены отменены: «Поступила информация, что школа заминирована. По инструкции дети срочно эвакуированы. Родителей начальной школы просьба срочно связаться с классными руководителями и забрать детей!»

Это подтвердил источник «Клопс»: «В 8:26 поступило сообщение о минировании. Было организовано взаимодействие экстренных служб: МВД, Росгвардии, МЧС. В учебном заведении ведутся работы».

В пресс-службе администрации Калининграда пояснили, что утром поступило ложное сообщение о минировании. Администрация школы передала информацию в УМВД. На данный момент здание проверено, все службы отработали в штатном режиме. Угрозы нет.