Рекорд есть, но осадочек остался: «Балтика» завершила лучший свой сезон поражением от московского «Динамо»

Калининградская «Балтика» провела лучший сезон в своей истории. По итогам чемпионата России команда заняла 6-е место. В заключительном туре подопечные Андрея Талалаева принимали на своём поле столичное «Динамо». Несмотря на поражение 1:2 игра балтийцев оставила приятное впечатления. А фотокорреспондент «Клопс» Александр Подгорчук сумел передать напряжение и эмоции этого матча.

Большинство игроков и болельщиков остались разочарованы итогами чемпионата. Долгое время балтийцы претендовали на бронзовые медали. У команды не получился финиш: из-за травм ведущих игроков клуб в последних 8 матчах набрал лишь 4 очка, проиграв половину этих встреч. тТеперь руководство «Балтики» в следующем сезоне намерено взять высоты, которая не покорилась в первый год после возвращения в элиту отечественного футбола.