Игра за гранью: в Калининграде стартовал чемпионат России по волейболу сидя

Калининград впервые принимает чемпионат России по волейболу сидя. В течение недели 11 лучших команд страны будут бороться за награды первого этапа турнира. Александр Подгорчук впервые снимал волейбол, где игроки и сетка ниже человеческого роста, неожиданные ракурсы и азарт борьбы в нашем фоторепортаже.

Безоговорочным фаворитом турнира является сборная Свердловской области — 25-кратный чемпион страны, основа, а по сути полностью национальная команда. Остальным предстоит сражаться за серебро. Но на самом деле для всех участников чемпионата — присутствие на площадке уже победа.

Сборная Калининградской области была создана всего два года назад. На первом для себя турнире наши земляки заняли десятое место. В прошлом году попали в восьмёрку сильнейших. Теперь планируют шагнуть ещё выше. В дебютном для себя на турнире матче калининградцы в напряжённейшем пятисетовом матче уступили команде Санкт-Петербурга — бронзовому призёру последнего чемпионата страны. Причём в четвёртой партии хозяева площадки отыгрались, проигрывая 10:16, а соперник имел три матчбола.

Игры турнира проходят на «Автотор-Арене». Начало матчей ежедневно в 9:30, вход свободный.