В историко-художественном музее открыли выставку о становлении Калининградской области (фоторепортаж)

В Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка «С чего начинается Родина» (6+), посвящённая 80-летию образования Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В экспозиции представлено более 300 предметов из фондов музея. Посетители могут увидеть живописные и графические работы, фотографии, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства, а также эскизы и макеты изделий первых калининградских предприятий.

Одним из центральных экспонатов стал триптих художницы Тамары Василяускене «Переселенцы». Он состоит из трёх композиций: «Прибытие. Первые шаги в неизвестность», «Весна 1946-го года. Дворик» и «На огонёк. Чаепитие. Семья». Работы посвящены первым годам жизни переселенцев в регионе после войны.

Документальный взгляд на становление нового советского города на руинах Кёнигсберга представлен в фотографиях фотожурналиста и участника Великой Отечественной войны О. Максимова. На снимках запечатлены сцены жизни Калининградской области послевоенного времени.

Также на выставке представлены работы М. Пясковского, А. Балабаева, О. Пьянова, С. Гогоряна, Б. Булгакова, В. Корнилова, А. Шевченко и других художников.

В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие со дня своего образования. Калининградский областной историко-художественный музей, основанный в 1946 году, является ровесником региона и крупнейшим музейным собранием области — его фонды насчитывают более 160 тысяч экспонатов.

Экспозицию также приурочили к Году единства народов России. После войны в регион приехали переселенцы более чем из 30 областей, краёв и автономных республик страны. На выставке можно увидеть декоративное панно «Мы одна семья», созданное при участии 1377 мастериц.

Выставка будет работать до конца августа.