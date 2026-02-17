Вернули камни к истокам: калининградцы сыграли в кёрлинг на льду замёрзшего озера (фоторепортаж)

ВКонтакте

В Калининграде сыграли в кёрлинг на льду замёрзшего водоёма. Ареной для тренировки стало озеро Шенфлиз на южной окраине города. Кстати тут базируются любители плавания в ледяной воде. Что происходит, когда моржи уступают прорубь кёрлингистам запечатлел Александр Подгорчук.