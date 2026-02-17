Вернули камни к истокам: калининградцы сыграли в кёрлинг на льду замёрзшего озера (фоторепортаж)

В Калининграде сыграли в кёрлинг на льду замёрзшего водоёма. Ареной для тренировки стало озеро Шенфлиз на южной окраине города. Кстати тут базируются любители плавания в ледяной воде. Что происходит, когда моржи уступают прорубь кёрлингистам запечатлел Александр Подгорчук.
Участие в занятии, организованном областной федерацией кёрлинга, приняли воспитанники городской и региональной спортивной школы. На протяжении нескольких дней готовили площадку, которую выделил клуб закаливания «Янтарные моржи»: залили 30-метровую дорожку шириной 5 метров, привезли профессиональный игровой инвентарь. Занятие для ребят провела участница двух зимних Олимпийских игр, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по кёрлингу Юлия Ермакова.
