Скончался легендарный футболист «Ливерпуля» и сборной Англии

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Легендарный английский футболист Кевин Киган скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на семью игрока в понедельник, 20 июля.

«С огромной печалью мы сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Бывший игрок и тренер сборной Англии боролся с раком и в последние мгновения был окружён заботой жены и дочерей», — говорится в сообщении.

В возрасте 20 лет игрок перешёл из клуба четвёртого английского дивизиона в «Ливерпуль» и в первой же игре за клуб забил гол и заработал пенальти. Всего на счету футболиста 323 матча и 100 голов за ливерпульцев. Киган помог команде выиграть три национальных первенства, два Кубка УЕФА, Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии. Нападающий — единственный англичанин, дважды признававшийся лучшим игроком Европы и получавший «Золотой мяч».

После окончания игровой карьеры Киган тренировал «Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити» и сборную родоначальников футбола.