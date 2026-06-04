В сентябре исполнилось бы 104 года: ушёл из жизни ветеран, участвовавший в штурме Кёнигсберга

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Ушёл из жизни Зия Салихов — ветеран Великой Отечественной войны, а также почётный гражданин Калининграда и Черняховска. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в четверг, 4 июня.

«В сентябре он бы отметил свой 104-й день рождения. Совсем недавно виделся с Зией Салиховичем. Поздравил с Днём героического штурма и взятия Кёнигсберга, в котором он принимал личное участие», — говорится в сообщении.

После войны он жил в Черняховске и занимался восстановлением разрушенного города. Более 40 лет проработал в сфере жилищно‑коммунального хозяйства. Губернатор назвал ветерана человеком несгибаемой воли и примером для многих поколений, выразив соболезнования его родным и близким.