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Он не придумал велосипед, он сделал его популярным: в Калининграде во время тренировки умер Геннадий Михайлов

  1. Память
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Он не придумал велосипед, он сделал его популярным: в Калининграде во время тренировки умер Геннадий Михайлов - Новости Калининграда | Фото: Елена Тишина, министерство спорта Калининградской области
Фото: Елена Тишина, министерство спорта Калининградской области

В Калининграде на 58-м году жизни скоропостижно скончался директор городской спортивной школы №8 по велоспорту Геннадий Михайлов. Сердце одного из популяризаторов  велосипедного движения в нашем регионе перестало биться во время тренировки 31 мая, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

«Статный красавец, обладатель ослепительной улыбки и обворожительного голоса, отменного здоровья и выдающейся выносливости, поразительного жизнелюбия и нескончаемого позитива. Его ещё называли ВелоГена, годами восхищяясь и вдохновляясь неповторимой энергетикой и неподражаемой харизмой», — говорится в некрологе.

Геннадий Михайлов был инициатором многих спортивных праздников, в том числе «Дня колеса», который теперь впервые пройдёт без него 7 июня.  Усилиями директора спортшколы на стадионе «Красная Звезда» была создана трасса для тренировок и соревнований по маунтинбайку и кросс-кантри. 

О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно. 

Геннадий Михайлов рассказал, как готовится 15-й фестиваль «День колеса» и почему в 2026 году праздник пройдёт в новые сроки.

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Спорт

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