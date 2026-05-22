Символ бесконечной красоты: скончался саксофонист группы Pink Floyd

Саксофонист рок-группы Pink Floyd Дик Пэрри скончался на 84-м году жизни. Музыкант прославился своими сольными партиями в таких песнях британского коллектива как Money и Shine on You Crazy Diamond. Об этом с соцсетях сообщил один из основателей группы Дэвид Гилмор в пятницу, 22 мая.

«Мой дорогой друг Дик Пэрри скончался в пятницу утром. Дик играл на саксофоне со мной в различных группах, в том числе Pink Floyd, с тех пор как мне исполнилось 17 лет. Благодаря его чувству инструмента и тону можно было безошибочно определить его игру, символ бесконечной красоты, известный миллионам, ставший весомой частью таких песен как Shine on You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them, Money», — Гилмор.