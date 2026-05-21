«Он горел идеями и жил для людей»: каким запомнили Ивана Косенко друзья, коллеги и жители Светлого

В Светлом простятся с трагически погибшим Иваном Косенко — заместителем главы администрации Светлого по социальным вопросам, начальником управления спорта, молодёжной политики и культуры. Коллеги, друзья и жители муниципалитета вспоминают его как человека, который умел объединять людей, помогать и вдохновлять.
«В нём жила жажда жизни»
Специалист по связям с общественностью Светлана Букина познакомилась с Иваном по работе. Со временем деловое общение переросло в дружбу.
«Иван был человеком дела, человеком слова. Его позитивная энергия, здоровый альтруизм, целеустремлённость привлекали меня, ставила его себе в пример. Спортивный, энергичный, он не боялся брать на себя ответственность, помогал людям», — вспоминает Светлана.
По её словам, даже занимая заметный пост, Иван оставался открытым и простым в общении человеком.
«Он всегда был с людьми на одной волне. Буквально горел идеями, воплощал их в жизнь. Внимательный — с днём рождения поздравит, на 8 Марта подарок подарит. Если напишет пожелание, то своими словами, от души, а не скопирует текст из интернета», — вспоминает Светлана.
Она признаётся, что до сих пор не может поверить в случившееся: «В нём жила жажда жизни. Невозможно поверить, что мы все есть, а его уже с нами нет. И ему больше не позвонить, не написать… Пишу — плачу».
«Был мотором города»
Калининградский спортивный журналист Дмитрий Иванов считает, что о масштабе личности Ивана лучше всего говорят сотни комментариев в соцсетях. «Вожак, добряк, умница», — так коротко и ёмко описывают Ивана знавшие его люди.
«Пишут, что он никогда не проходил мимо, всегда решал проблемы, был амбициозным, контактным, настоящим, родным для огромного количества людей», — говорит Дмитрий.
Он вспоминает Косенко как человека, который искренне жил спортом и Светлым.
«Я знал его по спорту: как он организовывал соревнования, фестивали, как вкладывался в детей, как привлекал на это средства. Он преобразил родной город. Да, при поддержке руководителей, но именно он был мотором», — вспоминает журналист.
«Он в нас поверил»
Участница танцевального коллектива «Стиль» при КДЦ посёлка Люблино Маргарита Казакевич вспоминает, что именно Иван Косенко помог коллективу выйти на новый уровень.
«Начинали всё сами, за свой счёт. Но когда нас стали выставлять на конкурсы защищать честь округа, встал вопрос финансовой поддержки. Купить сценическую одежду и обувь непросто. Мы много кому писали, просили — везде отказ», — рассказала Маргарита.
Помощь пришла именно от Ивана Косенко. «С его подачи нам выделили деньги, на которые были приобретены костюмы и обувь. Сейчас мы выступаем не только в Люблино, но и практически на всех концертах в Светлом, периодически ездим в Балтийск. Я считаю, что старт дал именно Иван Александрович», — говорит артистка.
Как сообщают в администрации города, прощание с Иваном Александровичем Косенко пройдёт в Светлом в понедельник, 25 мая.
- 12:00 – 12:45 — церемония прощания в местном Доме культуры;
- 13:00 – 13:40 — отпевание в храме Варвары;
- 14:00 – 14:40 — прощание на новом кладбище;
- 15:00 — поминальная трапеза в ресторане «Бриз».
Иван Косенко трагически погиб на отдыхе. Несчастный случай произошёл в понедельник, 18 мая.