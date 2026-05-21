«Он горел идеями и жил для людей»: каким запомнили Ивана Косенко друзья, коллеги и жители Светлого

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Светлом простятся с трагически погибшим Иваном Косенко — заместителем главы администрации Светлого по социальным вопросам, начальником управления спорта, молодёжной политики и культуры. Коллеги, друзья и жители муниципалитета вспоминают его как человека, который умел объединять людей, помогать и вдохновлять.

«В нём жила жажда жизни»

Специалист по связям с общественностью Светлана Букина познакомилась с Иваном по работе. Со временем деловое общение переросло в дружбу.

«Иван был человеком дела, человеком слова. Его позитивная энергия, здоровый альтруизм, целеустремлённость привлекали меня, ставила его себе в пример. Спортивный, энергичный, он не боялся брать на себя ответственность, помогал людям», — вспоминает Светлана.

По её словам, даже занимая заметный пост, Иван оставался открытым и простым в общении человеком.

«Он всегда был с людьми на одной волне. Буквально горел идеями, воплощал их в жизнь. Внимательный — с днём рождения поздравит, на 8 Марта подарок подарит. Если напишет пожелание, то своими словами, от души, а не скопирует текст из интернета», — вспоминает Светлана.

Она признаётся, что до сих пор не может поверить в случившееся: «В нём жила жажда жизни. Невозможно поверить, что мы все есть, а его уже с нами нет. И ему больше не позвонить, не написать… Пишу — плачу».