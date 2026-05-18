Голос этот больше не сможешь слышать ты: умер актёр, озвучивавший магистра Йоду из «Звёздных войн»

Голос этот больше не сможешь слышать ты: умер актёр, озвучивавший магистра Йоду из «Звёздных войн»
Актёр Том Кэйн, который озвучивал магистра Йоду в восьмой части саги «Звёздные войны», умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Зака Макгинниса в понедельник, 18 мая.

Том Кэйн известен больше, благодаря своим работами по озвучиванию мультфильмов и компьютерных игр. Так же его голос знаком всем посетителям парков развлечений компании «Дисней» в  США, Японии и Франции. 

Причиной смерти стали осложнения после перенесённого в 2020 году инсульта. 

Британский актёр Дэвид Бёрк скончался за две недели до своего 92-летия. Артист получил образование в Королевской академии драматического искусства. Бёрк одинаково успешно играл и на театральных подмостках, и в кино. Он снялся практически во всех самых известных детективных сериалах, снятых за последние полвека на туманном Альбионе.

