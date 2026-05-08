Умер бывший корреспондент программы «Время» Владимир Фёдоров

На 89‑м году жизни умер журналист и редактор Владимир Фёдоров, много лет проработавший в программе «Время». О его смерти сообщили в Союзе журналистов России, пишет РИА Новости в пятницу, 8 мая.

Фёдоров окончил факультет журналистики Уральского государственного университета и 52 года проработал в системе Всесоюзного радио и Центрального телевидения, ОРТ, «Останкино» и Первого канала. В программе «Время» он трудился 35 лет, руководил корпунктами в Киргизии и имел звание заслуженного журналиста Киргизской ССР.

За время работы в республике Фёдоров стал автором двадцати документальных фильмов в системе Госкино СССР. Он был финалистом премии ТЭФИ‑1997 в номинации «Лучший репортёр» за работу в Воронежском корпункте.

С 2010 по 2015 год журналист занимал должность шеф‑редактора службы документальных фильмов телеканала «Россия 1» и был отмечен премией Союза журналистов России.

Прощание состоится 11 мая в 13:30 в Николо‑Архангельском крематории в Москве.