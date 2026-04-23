25 лет вёл программу «Человек и закон»: скончался журналист Первого канала Алексей Пиманов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Журналист, режиссёр и продюсер Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Первый канал в четверг, 23 апреля.

«Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссёр, продюсер. Четверть века он вёл программу «Человек и закон». И ещё успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда». У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщила в эфире Екатерина Березовская.