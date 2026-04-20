«Русский Паганини» умер по пути из Санкт-Петербурга в Стамбул

Главный дирижёр и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер умер на борту лайнера, летевшего в Стамбул. О смерти народного артиста, которого называли «Русским Паганини», сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в понедельник, 20 апреля.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам — всем, кому он был дорог. Его имя стало символом высочайшего исполнительского мастерства. Творческая биография Сергея Стадлера отмечена мировыми гастролями в самых известных концертных залах, крупными симфоническими проектами. Он внёс огромный вклад в культурную жизнь Санкт‑Петербурга, России и других стран. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нём», — отметил Беглов.

Сергей Стадлер получил мировое признание в 1985 году, спустя 10 лет он стал первым исполнителем, удостоенным чести играть на скрипке «Il Cannone» Бартоломео Гварнери — любимом инструменте Никколо Паганини. Скрипка хранится в музее Генуи и редко покидает его пределы. В 2003 году Стадлер вновь играл на «Пушке», как переводится прозвище скрипки, в честь 300-летия Санкт-Петербурга.