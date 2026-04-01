В Калининграде после продолжительной болезни умер корреспондент ТАСС Владимир Нуякшев

В Калининграде после продолжительной болезни умер специальный корреспондент ТАСС Владимир Нуякшев. Об этом, ссылаясь на близких журналиста, агентство сообщает в среду, 1 апреля.

В марте Владимиру Нуякшеву исполнилось 74 года. В журналистике он проработал более 50 лет: начинал в 1974 году в газете «Калининградская правда» сразу после окончания КГУ, затем служил в армии и вышел в отставку в звании капитана второго ранга, после работал в газете Балтийского флота «Страж Балтики». Последние 27 лет Владимир Алексеевич был корреспондентом ТАСС.

Владимир Нуякшев был награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества», медалью «За заслуги перед Калининградской областью», орденом «За заслуги перед Калининградской областью», а также почётной грамотой Союза журналистов России.

«Мы виделись совсем недавно — в декабре прошлого года на открытии нашего регионального информационного центра в Калининграде. Он радовался за ТАСС и регион, предлагал нестандартные решения в коммуникациях и комплексном освещении событий в Калининградской области, исходя из своего опыта, и тут же приступил к работе», — заявил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

Внезапную смерть журналиста также прокомментировали в пресс-службе правительства Калининградской области: «Боль потери трудно передать словами. Удивительный человек, талантливый журналист, коллега и друг».