Умер актёр и режиссёр Тихон Котрелёв

Российский актёр, сценарист и режиссёр Тихон Котрелёв, известный по сериалам «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало», умер в возрасте 49 лет. Об этом, ссылаясь на сына артиста, пишет РИА Новости в среду, 25 марта.

«Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелёв. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет. Замечательный, добрый, тонкий и невероятно любящий человек. Очень красивый и внешне и внутренне», — написал в соцсетях Пётр Котрелёв.

После смерти отца Котрелёв-младший призвал беречь друг друга: «Любой разговор может оказаться последним».