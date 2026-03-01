Умер актёр сериалов «Интерны» и «Глухарь» Александр Зиновьев

Киноактёр и сценарист Александр Зиновьев умер в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на знакомого артиста Дмитрия Минаева пишет aif.ru.

«27 февраля утром Александра Васильевича не стало», — говорится в публикации.

Зиновьев снимался в кино и сериалах с 2003 по 2016 год, он известен по ролям в проектах «Интерны», «Глухарь-2», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… — 3», «Сатисфакция», «Гибель Империи». В последние годы актёр жил в деревне в Киржачском районе Владимирской области.