Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг

В Калифорнии в возрасте 75 лет умер американский автор песен Билли Стейнберг — один из самых успешных хитмейкеров 80-х и 90-х годов. Об этом со ссылкой на его адвоката Лори Сориано пишет издание Variety.

Музыкант скончался в 16 февраля после продолжительной борьбы с раком. У композитора остались жена Трина, сыновья Эзра и Макс, сёстры Барбара и Мэри, а также приёмные дети Рауль и Каролина.

Наибольшую известность Стейнбергу принесло сотрудничество с композитором Томом Келли: первый писал тексты, второй отвечал за музыку. В тандеме американцы создали целую серию мировых хитов, среди которых «Like a Virgin» Мадонны, «True Colors» Синди Лопер, «Eternal Flame» группы The Bangles, «Alone» группы Heart, «So Emotional» Уитни Хьюстон, «I Touch Myself» группы The Divinyls, «I'll Stand by You» группы The Pretenders, «How Do I Make You» Линды Ронстадт, а также «I Drove All Night», которую исполняли Рой Орбисон и Синди Лопер.

Когда Келли завершил карьеру в середине 1990-х, Стейнберг продолжил работать с другими соавторами. В разные годы он участвовал в создании «Falling Into You» Селин Дион, «Give Your Heart a Break» Деми Ловато и «Too Little Too Late» Джоджо.

Песни Стейнберга также исполняли Пэт Бенатар, Тина Тёрнер, Глория, Cheap Trick, REO Speedwagon, Мелани Си, Сюзанна Хоффс, Белинда Карлайл, Бетт Мидлер, Тейлор Дейн, Николь Шерзингер, Кэтрин Макфи, The Veronicas, t.A.T.u., The Corrs, Эшли Тисдейл и другие артисты.