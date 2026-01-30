Известный пластический хирург скоропостижно скончался в Калининграде прямо на рабочем месте

ВКонтакте

В Калининграде скоропостижно скончался пластический хирург Александр Цуканов. В момент смерти врач находился на своём рабочем месте, рассказала «Клопс» жена покойного Ирина.

Александр Иванович ушёл в среду, 28 января, на 56-м году жизни. Причина пока не установлена. Это стало потрясением для всех близких — супруга сама нашла тело мужа у него в кабинете. Ирина до сих пор не может прийти в себя. «Саша был самым светлым человеком», — сквозь слёзы говорит она.

Ирина и Александр выросли в одном городе, всю жизнь провели рука об руку: вместе учились, вместе работали. В Калининграде они с 2021 года, а до того много лет жили в Томске. С 2014 Цуканов руководил отделением реконструктивной и пластической хирургии Томской ОКБ. Он занимал должность главного внештатного пластического хирурга департамента здравоохранения Томской области и СФО, был президентом и одним из основателей Сибирской ассоциации пластических, реконструктивных, эстетических хирургов и косметологов.

За более чем четверть века практики множеству людей доктор помог вернуться к нормальной полноценной жизни: он спасал утраченные руки и ноги, исправлял деформированные лица, по кусочку восстанавливал носы и губы. Порой речь шла далеко не только о комфорте и внешней красоте.

Однажды он, — рассказывает Ирина, — решил дополнительно взять ткани на биопсию. И оказалось, что у пациента рак, саркома кости. И его удалось спасти».

В 2007 хирург стал одним из тех, кто вернул годовалой девочке откушенную бультерьером ногу. Медицинская бригада во главе с Цукановым оперировала ребёнка около пяти часов. Двенадцать лет спустя томские СМИ писали, что школьница здорова и может нормально ходить.

В 2017 году Цуканов совместно с другим детским хирургом сделал сложнейшую пластическую операцию новорождённой томичке Жене. Девочке удалили агрессивную 15-сантиметровую опухоль, которая прорастала щёчную мышцу и уже затронула шею. Гигантская гемангиома грозила перекрыть органы дыхания. Но теперь с малышкой всё благополучно.

Переехав на Балтику, доктор стал специализироваться на пластической эстетической хирургии. Шутил: дескать, буду у моря отдыхать на пенсии. Но реконструктивное направление не оставил. К нему ехали пациенты не только со всей России, но из других стран: Германии, Польши, Литвы, даже Соединённых Штатов. Сегодня все они пишут Ирине о своей благодарности её мужу и о своей боли от того, что он ушёл так рано.

«Одна девушка написала мне, — говорит она, — «Если бы Калининград был рядом с Томском, весь город — и я — приехали бы провожать светлого человека Александра Ивановича». Мне кажется, лучше просто не скажешь. В этом всё о том, каким он был».

Те, кому довелось трудиться рядом, вспоминают Цуканова с огромным теплом и уважением. В некрологе на сайте клиники, где он оперировал в Калининграде, его называют одним из самых выдающихся врачей — пластических хирургов области.

«Его профессионализм, доброта и человечность оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье с ним работать, — пишут бывшие коллеги Цуканова из Томска. — Александр Иванович был не только выдающимся врачом, но и мудрым наставником, который всегда готов был прийти на помощь».

Прощание с Александром Ивановичем состоялось в Калининграде в пятницу, 30 января, в Храме Святого Преподобного Герасима Болдинского. Он будет похоронен на Сазоновском кладбище. Редакция «Клопс» приносит глубокие искренние соболезнования родным и близким покойного.