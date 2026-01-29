«Всю ничтожную зарплату он тратил на издание детской газеты»: калининградцы прощаются с Сергеем Большаковым

ВКонтакте

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Ссылка В Калининграде на 65-м году жизни умер Сергей Большаков. Большую часть жизни он работал в калининградском Доме пионеров, который позже стал Дворцом творчества, издавая со школьниками легендарную газету «Радуга». Своими воспоминаниями о педагоге с «Клопс» поделились его коллеги, ученики и читатели.

Фото: Борис Пономарёв

«Он притягивал тех, кому в этом мире неуютно» Газету издавал кружок юных журналистов. Кандидат филологических наук, доцент БФУ имени И. Канта Станислав Свиридов начинал там свой профессиональный путь и считает Сергея Сергеевича одним из своих учителей. «Не имевший ни семьи, ни наследников, за свою жизнь он создал много хороших людей. Сергей Сергеевич был из того рода уникальных людей, которые до странности не похожи на других и притягивают своей искренностью, добротой и щедростью. Из прекрасных чудаков. Он притягивал тех, кому в этом мире неуютно, и каким-то чудом им оказывалось тепло там, в маленьком мире «пресс-центра». Большаков прожил свою жизнь без быта. Работа, кружок и он же редакция газеты «Радуга» были для него домом и смыслом существования. Разумеется, всю ничтожную зарплату он тратил также на издание газеты. На подкармливание голодных юнкоров (шли 90-е годы). И на юнкоровские поездки в какие-то невероятные места — от Краснознаменска до Петербурга», — вспоминает учёный.

«Очень грустно, что жизнь так несправедлива» Калининградская писательница Кристина Бурнашова тоже называет Сергея Сергеевича своим учителем и с печалью вспоминает скандальное дело о рваных штанах, которое сломало педагогу жизнь. «Я всё детство обожала учиться в его школе журналистики. Помню, как писала первые статьи в газету «Радуга», ездила по всей стране на журналистские слёты. Эти знакомства до сих пор помогают мне в профессии. Всего этого бы не случилось, если бы не Сергей Сергеевич. Если бы не он — я бы вообще вряд ли стала журналистом. Он открыл мне новый большой мир. Мне до сих пор горько вспоминать историю, когда какие-то уроды (простите, не могу подобрать других слов) обвинили его в педофилии. Такой яркий и добрый человек — никто из его учеников не поверил в это, но система есть система. Сергей Сергеевич потерял работу, оказался в долгах из-за штрафа, жил в нищете, потерял здоровье. Многие тогда за него заступились, собирали деньги, но работать как раньше, он уже не мог. Видела его на улице буквально неделю назад — он сидел на лавочке и смотрел на дорогу. Поздоровались, поболтали немного. Очень грустно, что такой человек ушёл. И что жизнь так несправедлива — он помог стольким людям, всю жизнь работал по призванию, а его пустили в мясорубку и разбираться не стали. Буду вечно ему благодарна».

«Я отправляла свои стихи и радовалась, если их публиковали» Корреспондент «Клопс» Юрате Пилюте: «Когда я собирала материалы для этой статьи, вспомнила, как сама была постоянной читательницей газеты в школьные годы. Очень интересное, красочное издание: были зелёные, синие, розовые, фиолетовые выпуски — «Радуга» же. Там печатали репортажи, рисунки, рассказы, очерки и статьи. Презентация новых номеров проходила по школам и была ярким событием. Большой, с гривой кудрей, Сергей Сергеевич усаживался на первом этаже на табуреточку, рядом ставились столики с выпусками газет. Ему ассистировали юные корреспонденты из нашей же школы. За какие-то копейки можно было купить сразу несколько новых номеров и читать. Иногда я отправляла туда свои стихи и радовалась, если они были опубликованы. Меня как творческую натуру не очень понимали в школе, но узнав из этой газеты, что я пишу стихи, немножко даже зауважали».

Тайна цветной «Радуги» Калининградский писатель Борис Пономарёв раскрыл тайну ярких выпусков газеты: «Сергей Сергеевич рассказал, что номера печатали на тех же станках, что и автобусные билеты, не промыв механизмы от уже залитой краски». Борис вспоминает, что 20 лет назад для пишущих школьников было не так много кружков — студия «Родник» Сэма Симкина и газета «Радуга» Сергея Большакова. «Столько будущих калининградских журналистов, прозаиков и поэтов учились там, публиковались на страницах этой удивительной газеты, напечатанной самыми яркими красками. К сожалению, в то время я так и не смог добраться ни до «Родника», ни до «Радуги». Возможно, тогда моя литературная жизнь сложилась бы немного иначе. Но всё же я тоже успел немного поучиться у Сергея Сергеевича: он показывал мне основы вёрстки в InDesign и рассказывал, как нужно покупать билеты на поезд, даже если кажется, что их уже нет в продаже», — поделился воспоминаниями Пономарёв.

Печальная новость отозвалась и за пределами региона. Российский педагог, журналист, учёный и президент Творческого объединения «ЮНПРЕСС» Сергей Цымбаленко назвал смерть Сергея Сергеевича большой утратой. «Большаков — один из основателей движения юных журналистов. В конце 1980-х мы собирались у него. Жили прямо во Дворце пионеров, обсуждали, как развиваться. Кто теперь подхватит его дело в Калининградской области?»

Последние годы Сергей Сергеевич работал редактором газеты «Дети войны Янтарного края». Родственников у него нет, друзья и коллеги организовали сбор средств на похороны. Любую удобную для вас сумму можно перевести на карту, привязанную к номеру телефона +7-900-352-36-70 (Валентина). Можно написать соболезнования в СМС руководителю регионального объединения «Дети войны» Татьяне Яковлевне Туманкиной (+7-921-711 79-03), и ваши слова зачитают на прощании с педагогом.