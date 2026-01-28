«Это даже пьяные ёжики поймут»: чем запомнился латинист и острослов Виталий Сычинский

ВКонтакте

В Калининграде на 86-м году жизни умер преподаватель классических языков и переводчик Виталий Алексеевич Сычинский, который 38 лет работал в БФУ имени Канта. Своими воспоминаниями об учёном с «Клопс» поделились его коллеги и бывшие студенты.

Преподаватель гимназии Лариса Рубцова, работавшая с Сычинским, вспомнила Рождественские вечера, которые проходили в вузе: «Ежегодно Виталий Алексеевич с особым проникновением читал евангельские тексты на греческом и латинском языках. Вслушиваясь в них, я понимала, как велика сила слова. Работал он с большой самоотдачей, мы любили древние языки и понимали их красоту благодаря его глубоким знаниям».

«Я записывала его фразы»

Для главного редактора издательства БФУ им. И. Канта Евгении Ивановой Виталий Алексеевич стал примером того, как надо любить своё дело. Под его началом на первом и втором курсе Евгения изучала латынь.

«Он умел невероятно доходчиво объяснять сложнейший материал в какой-то абсолютно лёгкой, изящной форме, буквально влюблял в свой предмет. В то же время он был очень строгим и внушал трепет перед собой и своим предметом.

Особая история — это его невероятное чувство юмора, ирония.

Каждое его занятие для меня было целым событием, спектаклем, праздником. Я записывала его фразы в конце тетради», — вспоминает калининградка.

Искромётный юмор вспомнила и другая студентка, а потом и коллега учёного Ирина Кукса, заместитель директора Западного филиала РАНХиГС.

«О да, он мог припечатать лентяя-бездельника так, что мама не горюй! Мы учили латынь у другого преподавателя, но Виталий Алексеевич иногда его заменял, и мы трепетали. Наши латинисты открыли нам мир известных античных цитат. Мы их разбирали с точки зрения грамматики и смысла — и поэтому запоминали навсегда Veni, vidi, vici («Пришёл, увидел, победил»), Memento mori («Помни о смерти»), Sic transit gloria mundi («Так проходит слава мира») и другие. Довелось нам услышать и его легендарную фразу при объяснении сложного материала: «Ну, это даже пьяные ёжики поймут!» Великая эпоха филфака завершается, очень мало наших учителей осталось...» — с грустью говорит Ирина Юрьевна.

Заступался за студентов на картошке

Вспомнила она и поездки на картошку. Оказалось, что знатоку античности под силу решать вопросы в интересах студентов.

«Мы даже зарплату приличную как-то раз получили. Поговаривали — благодаря ораторскому мастерству Виталия Алексеевича: сумел убедить колхозное руководство, что мы реально заработали! А в столовой по его инициативе красовалась известная по фильму «Формула любви» фраза: «Кто ест мало, живёт долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе». Это скрашивало нашу непростую колхозную жизнь», — поделилась Ирина Кукса.

Ирина Юрьевна тоже преподавала на филфаке. Виталий Алексеевич стал её коллегой.

Много хохотали, даже самую нервную ситуацию он умел разрядить удачной шуткой, метким анекдотом.

Много позже, когда его уже одолевали болезни, помню, как ему неловко было просить за себя, не за других. Его голос — такой особенный, с лёгкой хрипотцой, интонационно яркий, хорошо поставленный — тоже останется в памяти. Озорной интеллигент, обаятельнейший эрудит, легендарный латинист Сычинский… Светлая память, Виталий Алексеевич».