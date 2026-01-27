19:23

Теперь он точно выше «Радуги»: в Калининграде скончался Сергей Большаков

  1. Память
Автор:
Теперь он точно выше «Радуги»: в Калининграде скончался Сергей Большаков - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде скончался Сергей Большаков, который готовил смену региональной журналистике. Об этом сообщили друзья педагога, большую часть жизни работавшего в калининградском Доме творчества или Дворце пионеров, издавая с ребятами газету «Радуга».

«Талантливые люди оставляют яркий след и зажигают много новых ярких звёздочек. К сожалению, они уходят от нас», — написала коллега Сергея Большакова Лариса Добровольская.

С 2019 года  при поддержке медиагруппы «Западная пресса» Большаков вёл бесплатные курсы журналистики для школьников. Ежегодно выпускники курсов поступали на профильные направления вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. 

Прощание с Сергеем Большаковым состоится 31 января в 11 часов в ритуальном зале БСМП.

Так как родственников у учителя нет, друзья и коллеги организуют сбор средств на похороны. Любую удобную для вас сумму можно перевести на карту, привязанную к номеру телефона: +7-900-352-36-70 (Валентина).

Ученики отзывались о нём как о человеке, который всегда свои потребности ставил на второй план. Для других он не жалел ни времени, ни денег, а о себе часто забывал. Курсы юнкоров существуют в регионе более 40 лет.

8 357
Учеба и образование

Заказать публикацию некролога на Клопс
Заказать публикацию некролога на Клопс
Заказать публикацию некролога на Клопс
День любви
Читать