Теперь он точно выше «Радуги»: в Калининграде скончался Сергей Большаков

В Калининграде скончался Сергей Большаков, который готовил смену региональной журналистике. Об этом сообщили друзья педагога, большую часть жизни работавшего в калининградском Доме творчества или Дворце пионеров, издавая с ребятами газету «Радуга».

«Талантливые люди оставляют яркий след и зажигают много новых ярких звёздочек. К сожалению, они уходят от нас», — написала коллега Сергея Большакова Лариса Добровольская.

С 2019 года при поддержке медиагруппы «Западная пресса» Большаков вёл бесплатные курсы журналистики для школьников. Ежегодно выпускники курсов поступали на профильные направления вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда.

Прощание с Сергеем Большаковым состоится 31 января в 11 часов в ритуальном зале БСМП.

Так как родственников у учителя нет, друзья и коллеги организуют сбор средств на похороны. Любую удобную для вас сумму можно перевести на карту, привязанную к номеру телефона: +7-900-352-36-70 (Валентина).