В Калининграде умер известный преподаватель латыни и древнегреческого Виталий Сычинский

В Калининграде не стало Виталия Сычинского — преподавателя древнегреческого и латинского языков, который 38 лет учил студентов БФУ имени Канта. Как сообщили в вузе, Виталий Алексеевич скончался 21 января 2026 года.

Учёный, свободно владевший также немецким языком, Сычинский не только преподавал, но и занимался переводами. Его работы вошли в фундаментальный труд Анатолия Бахтина «Немецкий орден» и положили начало изданию книги Йоханнеса Тинеманна «Роситтен. Три десятилетия на Куршской косе» на русском языке.

Сычинский родился в 1940 году в селе Яроповичи на Житомирщине. В 1968-м окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова. В Калининград приехал в 1981 году — и остался здесь навсегда. Работал в Калининградском государственном университете как ассистент кафедры иностранных языков, старший преподаватель, доцент.

«25 апреля 2025 года Виталий Сычинский стоял на сцене Кафедрального собора, где в рамках торжественного заседания Учёного совета ему была вручена благодарность Законодательного собрания Калининградской области. Тогда его словам о верности служению университету аплодировал весь зал», — отметили в пресс-службе БФУ.

Нескольким поколениям студентов Виталий Алексеевич запомнился как строгий, но справедливый преподаватель, не прощавший халтуры.

Прощание с Виталием Алексеевичем состоится в пятницу, 30 января. В ритуальном зале Калининградского крематория в 12:00, который находится на территории Сазоновского городского кладбища.



