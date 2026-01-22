Дочь фантаста Сергея Снегова, писательница Татьяна Ленская скончалась в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде скоропостижно скончалась писательница Татьяна Ленская, дочь известного российского фантаста Сергея Снегова. Воспоминаниями о ней поделились друзья покойной.

Татьяны Сергеевны не стало вечером в среду, 21 января, на девятый день после смерти её брата — журналиста и писателя Евгения Ленского. Все последние годы жизни они провели вместе. Татьяна Сергеевна бережно и преданно ухаживала за братом, которому ампутировали ногу, порой забывая о собственных проблемах со здоровьем.

«Она была очень жертвенным человеком, она всегда жила для кого-то», — вспоминает калининградская писательница Ольга Синицина. При этом близкие не слышали от неё ни жалоб, ни негатива, а с лица Татьяны не сходила улыбка. На всех фотографиях её лицо светится добротой.

Татьяна Ленская была замечательный поэт, тонкий лирик и блестящий литературный редактор, говорит Борис Бартфельд, председатель региональной общественной организации писателей Калининградской области.

Ленская родилась в 1958 году в Калининграде, окончила филологический факультет университета. Более десяти лет преподавала в вузах, была редактором в издательствах, газетах и на интернет-порталах.

Её вкус, чувство языка, преданность делу поражали и восхищали. Борис Образцов, главный редактор газеты «Тридевятый регион», где 10 лет работала Татьяна Сергеевна, вспоминает, что любой нестройный поток сознания она была способна превратить в прекрасную статью, почти шедевр.

«Читабельность «Тридевятого региона» во многом основывалась на том, что действительно были очень хорошо написаны материалы, — поделился он. — Это человек, который в кратчайшие сроки, буквально в течение суток, мог глубоко и качественно отредактировать порядка десяти-пятнадцати полос!»

Не раз редактировала Ленская и новые издания книг своего отца — фантаста Сергея Снегова. По факту, она повторила подвиг Мариэтты Чудаковой, вернувшей миру черновой вариант булгаковских «Мастера и Маргариты», подготовив к печати последний, незаконченный роман отца «Книга бытия».

«Собственно говоря, он практически собран ей по кусочкам, по обрывочкам, по каким-то запискам, — рассказал Борис Образцов.

Снегов — автор. Но она вот этот огромный двухтомник собрала буквально по крупицам. По горам черновиков».

Ленской и самой тоже было не чуждо литературное творчество — Татьяна Сергеевна стала автором нескольких поэтических сборников, многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Была и членом Союза писателей.

Прощание с писательницей состоится в понедельник, 26 января. Информация о месте и времени траурной церемонии пока уточняется. Редакция «Клопс» приносит глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Татьяны Сергеевны.