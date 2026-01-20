В Гусеве скончалась кардиолог Людмила Курцеба, которая всю пандемию спасала людей в «красной зоне»

ВКонтакте

В Гусеве скоропостижно скончалась кардиолог центральной районной больницы Людмила Курцеба. Людмила Мироновна была в числе врачей-добровольцев, которые самоотверженно спасали людей от COVID-19 всю пандемию. Воспоминаниями о покойной поделилась главврач Гусевской ЦРБ Ольга Сафуанова.

Людмилы Мироновны не стало в воскресенье, 18 января, всего на 60-м году жизни. «Уходит целое поколение замечательных профессионалов, — грустно говорит Ольга Сергеевна, — Поколение людей, которые отдают душу, отдают всего себя медицине — и сгорают как спички»...

Она была разной. Прямой и смешливой. Не лезущей за словом в карман — и умеющей как никто поддержать, когда тяжело. Людмила Курцеба как будто сошла со страниц Некрасова: была той самой, кто не боится ни горящих изб, ни скачущих коней.

«Это действительно невосполнимая потеря для меня, — говорит Ольга Сергеевна, — Она могла быть резкой, она могла быть весёлой, но широту её души вообще очень сложно оценить. Людмила Мироновна — человек, у которого душа всегда была нараспашку».

В Гусевской центральной районной больнице Людмила Мироновна работала с 2016 года. Была заместителем главного врача по медицинской части, а с мая 2024 года — заведовала кардиологическим отделением.

В годы пандемии она стала одной из первых, кто сам вызвался спасать людей в «красной зоне», на передовой борьбы с вирусом. Доктор два года не брала ни выходные, ни отпуск, она буквально не покидала стационар. Руководила работой всего инфекционного отделения, помогала пациентам с пневмонией и подозрением на «корону».

Она сама вызвалась и практически отсюда не выходила, пока ковид не закончился», — рассказывает Ольга Сафуанова.

Людмила Курцеба родилась 12 мая 1966 года в Тернопольской области, рассказали в областном минздраве. В 1992 году окончила Харьковский медицинский институт, затем — интернатуру по специальности «Терапия». В 2010 году прошла профессиональную переподготовку и стала кардиологом.

Много лет её семья провела в Красноярском крае. В районах Крайнего Севера доктор работала на станции скорой и неотложной медицинской помощи. В 2024 году Людмиле Мироновне объявлена Благодарность Министра здравоохранения РФ — за высокий профессионализм и значительный вклад в систему здравоохранения страны.

Добрые воспоминания о ней навсегда останутся в сердцах всех окружающих её людей, коллег и пациентов. «Я хочу её запомнить как человека, который был нашей опорой, — говорит Ольга Сафуанова. — Она никогда не опускала голову, если надо, шла напролом. Низкий поклон ей, той, кто столько лет бескорыстно отдал медицине. Низкий поклон доктору и человеку».

Прощание с Людмилой Мироновной Курцеба состоится в Гусеве в 11:00 в четверг, 22 января, у больницы (Московская, 56, со двора). Отпевание в Храме Успения Пресвятой Богородицы (З. Космодемьянской, 17а) начнётся в полдень. Редакция «Клопс» выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Мироновны.